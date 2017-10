Lance Livre 25-10-2017

HC

Suzano ainda aguarda a inauguração do novo hospital estadual ligado ao Hospital das Clínicas (HC). Ontem, em São Paulo, reunião tratou do assunto.

Comissão

de Saúde

Na semana passada, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa recebeu o diretor do Conselho Deliberativo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, José Otavio Costa Auler Jr., e o superintendente da instituição, Antonio José Rodrigues Pereira.

Condições de

funcionamento

As autoridades foram ouvidas sobre as condições de funcionamento do hospital.

Portas abertas

Em Suzano, a unidade não vai funcionar de portas abertas.

Internações

De acordo com os dados apresentados, o Hospital das Clínicas é responsável por 11% das internações do Estado de São Paulo e 2,8% em nível nacional.

1,4 mil consultas

São realizados por ano, em média, 1,4 mil consultas ambulatoriais, 49 mil cirurgias, 200 mil atendimentos emergenciais, 15 milhões de exames e 1 bilhão de imagens de diagnósticos.

Revitalização

A revitalização de áreas do hospital e a aquisição de equipamentos foram apontados como os próximos projetos da instituição.

Carregadores

de celulares

Os usuários de mais 36 estações da CPTM já podem carregar seus celulares e utilizar aparelhos eletrônicos enquanto aguardam o embarque nas linhas 7-Rubi, 8-Diamante, 9-Esmeralda, 11-Coral e 12-Safira.

285 entradas

Foram instaladas 285 entradas USB nos bancos das plataformas das linhas 7-Rubi, 8-Diamante, 9-Esmeralda, 11-Coral e 12-Safira.

Previsão

A previsão é aumentar para 649 pontos nas seis linhas até o início do ano que vem, beneficiando também os passageiros da Linha 10-Turquesa.