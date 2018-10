Lance Livre 25-10-2018

Márcio França

O governador Márcio França (PSB), candidato à reeleição, gravou um vídeo reafirmando seu compromisso de contribuir com Suzano.

Whatsapp

Na postagem que fez, cuja divulgação está sendo feita também pelo Whatsapp, França afirma que vai ajudar Suzano com a abertura do Hospital das Clínicas (HC) para atendimento de “portas abertas” de urgência e emergência. Falou também sobre a ajuda para terminar a Avenida Márcio Covas Jr., a Marginal do Una.

Diretórios do PSDB

Os diretórios do PSDB das cidades da região estão confiantes na vitória de João Doria (PSDB) no segundo turno das eleições e aprovam a estratégia de “colar o nome do tucano” ao de Jair Bolsonaro (PSL).

PSL

O PSL, aliás, tem grande expectativa de se fortalecer nas cidades do Alto Tietê lançando, inclusive, candidatos aos cargos de vereadores e prefeitos.

Chapéu de

Zé Biruta

O prefeito de Ferraz de Vasconcelos, José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta, não perde a característica com o uso do seu chapéu. Ele tem aparecido em eventos públicos com o acessório e, dias atrás, até emprestou.

Skaf

Foi durante o lançamento oficial do apoio de Paulo Skaf (MDB) para Márcio França (PSB). Skaf não só “tomou” o chapéu de Zé Biruta, como colocou na cabeça.

Justiça Eleitoral

A Justiça Eleitoral de Suzano está se preparando para o segundo turno das eleições, mas vê o dia 28 de outubro, como “possibilidade de ser muito tranquilo”.