LANCE LIVRE 25-10-2023

Contas do prefeito Rodrigo Ashiuchi

As contas da gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) do exercício de 2021 vão ser votadas nesta quarta-feira (25) na Câmara de Suzano. Será em sessão extraordinária, às 16 horas.



Decreto Legislativo

O projeto é de decreto legislativo que aprova o parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), favorável à aprovação das contas prestadas pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e pelo vice Walmir Pinto (PV) no exercício financeiro daquele ano.



Trabalhos

Os trabalhos terão início com a leitura do parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Casa de Leis e do projeto de decreto legislativo. De acordo com a Câmara, poderá haver apreciação de requerimentos dos vereadores, bem como o uso da palavra dos parlamentares inscritos.



Sessão ordinária

Às 18 horas, a Câmara terá nova sessão. Está na pauta a discussão e votação do projeto de lei que dispõe sobre o tempo de atendimento da pessoa com espectro autista em instituições públicas e privadas de Suzano, de acordo com os níveis de gravidade no Transtorno do Espectro Autista (TEA).



60 minutos

De autoria do vereador Rogério Castilho (PSB), o projeto estabelece o tempo de atendimento de até 60 minutos para pessoas com TEA de grau 1 (leve), 45 minutos para pessoas de grau 2 (moderado), e de até 30 minutos para pessoas de grau 3 (severo).



Voto Consciente

A Câmara de Suzano recebe nesta quarta-feira (25), às 9 horas, 158 aspirantes da 63ª turma da Guarda Mirim para o “Vereador por Um Dia”. Na ocasião é feita a posse simbólica dos jovens eleitos como prefeito, vice-prefeito e vereadores no Projeto Voto Consciente, desenvolvido pela entidade. No Plenário, eles assinam o livro de posse, fazem o juramento e discursam da Tribuna da Câmara.