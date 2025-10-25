LANCE LIVRE 25-10-2025

Homenagem

O ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), secretário do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, participou nesta sexta-feira da homenagem feita ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.



Colar de Honra ao Mérito

Nunes recebeu o Colar de Honra ao Mérito da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A honraria foi entregue durante sessão solene pelas mãos do presidente André do Prado (PL) e da deputada Carla Morando (PSD), autora da proposta.



Mensagem

“Esse reconhecimento é mais do que merecido, é o reflexo de um trabalho incansável, dedicado e profundamente comprometido com o bem-estar da população da maior cidade da América Latina”, disse Rodrigo Ashiuchi.



Ações concretas

“Ricardo Nunes tem mostrado, com ações concretas e responsabilidade, que é possível governar com responsabilidade, empatia e visão de futuro”, acrescentou.



Curso da ESA na OAB Itaquá

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba), por meio de seu núcleo da Escola Superior da Advocacia (ESA), esclareceu uma série de questionamentos dos inscritos com seu curso sobre “Inteligência Artificial no Direito”, promovido em sua sede nos dias 8 e 15 de outubro.



Participação

Com a participação da presidente Matilde Gomes, da vice-presidente e coordenadora do Núcleo ESA, Cleópatra Lins Guedes; e do secretário-adjunto Edmilson Soares, a formação visou preparar os profissionais em termos práticos e teóricos acerca da inteligência artificial no tocante a aspectos como regulações, aspectos éticos e usos práticos destas ferramentas na advocacia e no sistema judiciário.