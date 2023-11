LANCE LIVRE 25-11-2023

Posse

Nesta quinta-feira à noite, Flávia Verdugo tomou posse como presidente do PL de Poá, e assim confirmando sua pré-candidatura às eleições de 2024.



Honra

“Foi uma honra iniciar esse novo capítulo para a história da nossa cidade, rodeada de quase mil pessoas, dentre poaenses, autoridades e apoiadores do partido. Muito obrigada a cada um que esteve presente. Vamos juntos construir um novo PL para uma nova Poá!”, disse ela em publicação.



Ashiuchi

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, esteve no evento. Ele parabenizou Flávia e reforçou que “o partido está em boas mãos”. “Flávia, parabéns pela nomeação, pelo trabalho e por representar o PL. Sucesso em sua jornada!”.



Simpósio de Saúde

O Condemat realiza, no dia 1º de dezembro, a segunda edição do Simpósio de Saúde do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê.



Debate

O Sisac, como é conhecido, debaterá o intercâmbio de experiências municipais bem-sucedidas no SUS no tema “Vivendo a Vida”. O evento, que é um dos principais da área na região, será realizado no dia 1º de dezembro, em Mogi.



Presentes

O encontro reunirá gestores e profissionais de saúde para debater os desafios do dia a dia da rede pública, as ações inovadoras e as articulações para oferecer um atendimento de qualidade aos pacientes.



Eixos de debate

Nesta edição, o Sisac foi dividido em dois eixos: cidades de até 200 mil habitantes e municípios acima de 200 mil moradores. A programação do seminário conta com a palestra da presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp), a cardiologista Ieda Jatene, assim como a apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos municípios e a premiação dos projetos mais bem avaliados.