LANCE LIVRE 25-11-2025

Boy

O presidente nacional do PL, ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, o Boy, vai buscar novas estratégias, já pensando nas eleições de 2026, após a prisão preventiva do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.



Bancada do PL

Ontem, Boy se reuniria com a bancada do partido pensando em buscar alternativas sobre os rumos do partido sem o ex-presidente fora da partcipação eleitoral.





Políticos do partido

O PL, no Alto Tietê, se manifestou por meio de políticos do partido, cujas mensagens o DS traz em reportagem na editoria de Cidades.





Sem manifestação dos prefeitos

Prefeitos, no entanto, não comentaram a decisão da prisão de Bolsonaro.

Audiência da Administração

A Câmara de Suzano terá hoje (25), às 17 horas, uma audiência pública para a prestação de contas da Secretaria de Administração. O link para enviar perguntas sobre o tema já está disponível no site do Legislativo: https://www.camarasuzano.sp.gov.br/app.



Comissão

A atividade será comandada pela Comissão de Administração Pública, que tem como presidente o vereador Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt; como relator o parlamentar André Marcos de Abreu (PSD), o Pacola; e como membro o vereador João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo.





Aberta

A audiência é aberta ao público, que pode acompanhá-la na Casa de Leis (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista). Também é possível assistir a reunião de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube ou pela página da Casa de Leis no Facebook . A transmissão é ao vivo e fica disponível para consulta posterior.