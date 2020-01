Lance Livre 26-01-2020

Emprego

em Suzano

O DS trouxe reportagem, na edição de ontem, mostrando a liderança de Suzano na geração de empregos no Alto Tietê.

Empresas

A Prefeitura apontou ações para o bom número: a abertura de mais de 1,8 mil empresas; 650 atendimentos e 33 novos contratos com o Banco do Povo Paulista; criação de 600 Microempreendedores Individuais (MEIs); registro de 600 mil turistas no município; e geração de mais de 4,9 mil vagas de emprego, tornando a cidade líder do Alto Tietê neste setor.

Balanço de 2019

Os números fazem parte do balanço de 2019 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano.

André Loducca

Segundo o titular da pasta, o empresário André Loducca, o município, durante o ano de 2019, conseguiu se manter na rota do desenvolvimento econômico.

Fomento

No fomento ao empreendedorismo, por exemplo, foram realizados mais de 2,7 mil atendimentos no posto do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que passou a contar com uma segunda unidade no município desde setembro do ano passado, localizada no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 - centro).

650 atendimentos

Também foram realizados 650 atendimentos e firmados 33 contratos com o Banco do Povo Paulista, com uma concessão de R$ 247 mil em microcrédito, além da criação de 600 microempreendedores individuais (MEIs) de maneira presencial no Centrus.

Turismo

Na área de Turismo, a pasta buscou junto aos setores públicos e privados meios para melhorar e ampliar a oferta hoteleira no município, levando em consideração o turismo de negócios e o ecoturismo.

600 mil turistas

"Só em 2019, registramos 600 mil turistas na cidade. Nossa expectativa é de alcançar o patamar de um milhão neste ano, principalmente com a inauguração de um segundo parque aquático que está sendo instalado em Suzano", explicou.