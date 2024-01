LANCE LIVRE 26-01-2024

Parabéns, SP

Os prefeitos das cidades da região utilizaram as redes sociais nesta quinta-feira (25) para parabenizar a cidade de São Paulo. O município completou 470 anos.



Populosa

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), lembrou que São Paulo é a cidade mais populosa do País e uma das mais influentes em âmbito global. “Querida São Paulo! A metrópole que abraça a diversidade e o progresso e protagoniza a história e o desenvolvimento brasileiro”, disse o prefeito.



Vice do Conselho de Desenvolvimento

Ashiuchi lembrou que como vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Estado de São Paulo, sabe da importância e magnitude desta cidade para a economia, cultura e inovação. “Não poderia deixar de parabenizar a população que a cada dia fortalece mais a sua grandeza. Que São Paulo continue a prosperar, a acolher os moradores e promover o bem-estar de todos”, disse.



História

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos) lembrou da história da cidade. “Fundada em 25 de janeiro de 1554, a principal metrópole do Brasil continua a ser um centro cultural vibrante e um epicentro de acontecimentos que influenciam todo o País. Parabéns, São Paulo!”, disse.



Protagonista e acolhedora

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PP), fez um #tbt dedicado “à maior cidade do País, que completa 470 anos!”. “Protagonista e acolhedora, foi onde iniciei minha carreira de delegado, me dando muitas experiências e alegrias, quando cheguei do interior”, afirmou. “Desejo os parabéns à nossa cidade vizinha e parceira”, acrescentou.