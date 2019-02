Lance Livre 26-02-2019

João Octaviano e Rodrigo Ashiuchi

O secretário de Logística e Transportes do Estado, João Octaviano Machado Neto, deve comunicar, nos próximos dias, ao prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), ajuda estadual para revitalizar e manter uma das estradas vicinais da cidade.

Nome da vicinal

O Estado deve divulgar o nome da estrada nos próximos dias.

Contato

por telefone

No último final de semana, o secretário do Estado de Transportes tentou um contato com o prefeito por telefone para definir o início dos detalhes da obra.

Dilema

O secretário de Transportes do Estado ainda vive um dilema sobre a definição da construção da alça do Rodoanel; entre a Estrada dos Fernandes e a Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66).

Servidores

O Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos da Câmara Municipal, Autarquias, Fundações e Prefeitura de Suzano disponibilizou, nesta semana, a Pauta para a Campanha Salarial 2019-2020 e entre as principais reivindicações constam o pedido de reposição da inflação e mais 10% de aumento real.

Cesta básica

Os servidores também reivindicam reajuste no valor da cesta básica, de R$ 165 para R$ 250 e do vale refeição, de R$ 310 para R$ 450.

Inflação

Segundo a Pauta, a reposição de inflação tem como base comparativa o IPCA (Índice de Preço ao Consumidor), usado como parâmetro para o reajuste dos tributos municipais.

Requisições

As requisições fazem parte das sessões políticas e econômicas da Pauta, que está disponível no site oficial do Sindicato (sservidores.org.br).

Próximo passo

O próximo passo, de acordo com o presidente do sindicato, Claudio Aparecido dos Santos, o Ted, é o início das tratativas com a Prefeitura.