LANCE LIVRE 26-02-2025

Bloco carnavalesco da OAB

A terceira edição do bloco carnavalesco “Libera o Alvará”, da OAB Suzano, será nesta quinta-feira (27), no Boteco Mathias. Interessados em participar podem garantir entradas junto à subseção.





Comissão

A Comissão de Eventos segue com a venda de abadás e ingressos para a terceira edição do bloco carnavalesco da entidade.





Grupos de samba

Haverá a participação dos grupos "É da Vila" e "Nosso Samba". Para participar precisa entrar em contato no número (11) 9.7235-9665. Os abadás já poderão ser retirados na sede da OAB Suzano.





Dia do Rotary

O prefeito Pedro Ishi (PL) e a primeira-dama Déborah Raffoul participaram da sessão solene na Câmara de Suzano em comemoração ao Dia do Rotary.





20 anos

Há mais de 20 anos, o Legislativo realiza este evento no plenário como forma de reconhecer o trabalho de uma das mais importantes entidades de todo o mundo.





Homenagens

Na ocasião foram homenageados Enio Massachi Masuda e Mario Murakami, do Rotary Club de Suzano; Claudio Fumio Tanaka e Sidnei Marcos de Lima Franco, do Rotary Club de Suzano Sul; e Celina dos Santos Silva, do Rotary Club Satélite de Suzano Baruel, pelos relevantes serviços prestados ao município.





Mensagem

“Em nome da Prefeitura, parabenizo o presidente da Câmara, Artur Takayama, pela emocionante sessão e a todos os rotarianos de nossa cidade pela data. Não há dúvida de como essa instituição centenária foi e continua sendo fundamental para Suzano. Um grupo de cidadãos desprendidos e que dão um pouco de si em favor do próximo de forma voluntária”, disse.