LANCE LIVRE 26-02-2026

Mudança no secretariado?

Vão ter mudanças no secretariado? É que o mais se ouve nos corredores de uma das prefeituras de uma cidade da região.



Já gravou vídeo

A Coluna Lance-Livre recebeu a seguinte informação: o secretário já gravou vídeo de despedido e vai publicar até sexta-feira. Vai alegar motivos particulares.



Período eleitoral

A mudança ocorre perto do período eleitoral.



Mais dois?

Outros dois nomes podem estar na lista, mas o prefeito avalia porque três mudanças de uma só vez pode causar repercussão negativa. É aguardar.



Elogios a Pedro Ishi

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) elogiou, em evento em Itaquá, o prefeito Pedro Ishi (PL) afirmando que ele pegou uma grande responsabilidade de ter de substituir o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. “E está indo muito bem”, disse Tarcísio.



Inaugurações

O governador afirmou que vai inaugurar, em Suzano, a unidade da Fatec e ainda o Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep).



Reunião com o PL

Ao que tudo indica, o governador deve tratar, nos próximos dias, com o PL o impasse sobre a indicação de um vice na chapa para a reeleição deste ano.



Indicação de nome

O PL quer indicar o nome, por meio do presidente nacional do partido, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, o Boy. Ainda não existe um consenso sobre o assunto.



André do Prado

Apesar da indefinição, o nome do presidente da Assembleia Legislativa (Alesp), deputado André do Prado, continua na pauta.