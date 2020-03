Lance Livre 26-03-2020

Lacerda no PSL

O ex-vereador e ex-candidato a prefeito nas eleições de 2016, o biomédico Israel Lacerda, anunciou, pelas redes sociais, sua filiação ao PSL.

Vídeo

Em vídeo postado no Facebook, Lacerda aparece ao lado do presidente estadual do partido, o deputado federal Júnior Bozzella.

Sob nova direção

Desde o final do ano passado, o PSL está sob nova direção no Estado. O trio de deputados Júnior Bozzella, Joice Hasselmann e Abou Anni passaram a dividir o comando da legenda.

Live todos os dias

Uma parte dos prefeitos das cidades do Alto Tietê decidiu adotar estratégia de comunicação utilizando as lives, pelas redes sociais, nos finais de tarde diariamente.

Informações

Assim conseguem passar informações à população sobre os casos de coronavírus nas cidades.

João Doria

As mesmas estratégias são realizadas pelo governador João Doria (PSDB) e pelo Ministério da Saúde, por meio de seus representantes.

Organizações

Sociais

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) informou ontem que as Organizações Sociais (OS) exercem papel fundamental na prestação de serviços básicos e de interesse da comunidade em âmbito municipal.

Trabalho

imprescindível

No caso das que atuam na área de Saúde, o trabalho será ainda mais imprescindível com o avanço do novo coronavírus pelo País, e a CNM tem articulado para suspender decisão que pode inviabilizar os contratos.

Série de apelos

Na segunda-feira, 23 de março, dando continuidade a uma série de apelos ao Executivo e ao Legislativo federal, a entidade enviou pedido ao Ministério da Economia para revisão das exigências estabelecidas na 9ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF). O documento definiu que os montantes das despesas com pessoal dos repasses das Organizações Sociais (OS) e semelhantes sejam computadas na despesa de pessoal que atende aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).