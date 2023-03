LANCE LIVRE 26-03-2023

Uso das redes pelos prefeitos

Os prefeitos e prefeitas das cidades da região reforçaram o uso das redes sociais para se comunicar com a população para passar informações sobre ações contra as enchentes.



Ações de reparos

Paralelamente, a região mantém ações de reparos e acolhimento após as fortes chuvas do dia 10 de março (sexta-feira).



Suzano impactado

Entre os cinco principais municípios, Suzano foi um dos mais impactados. Na cidade, foram mais de 100 milímetros de água em menos de uma hora.



Anúncio pelas redes

O prefeito Rodrigo Ashiuchi anunciou, pelas redes sociais, estado de alerta para 12 bairros. Foi preciso acionar os serviços de manutenção, operação Cata-Treco, Defesa Civil e a Assistência Social. Foram registradas pessoas desabrigadas.



Alerta

Os bairros em alerta foram Dona Benta, Parque Maria Helena, Cidade Miguel Badra, Jardim Fernandes, Vila Amorim, Vila Urupês, Jardim Monte Cristo, Jardim Carmem, Vila Figueira, Jardim Maitê, Jardim Belém e Jardim Nazareth.



Doações

O Fundo Social de Suzano recebe doações de cestas básicas, itens de higiene pessoal, produtos de limpeza e colchões, na Rua Dr. Felício de Camargo, 630, no Centro.



Itaquá

Nas redes sociais, o prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PP), pediu atenção aos moradores das cidades, cujos bairros tinham pontos de alagamento. O município ainda tem abrigos e acolhimento, como associações nos bairros Vila Sônia, Maria Augusta e a igreja São Roque na Vila Japão, locais considerados prioridades no monitoramento.



Apoio estadual

Boigues também reforçou a necessidade de apoio estadual, com escoamento da água, desassoreamento, realocação de casas e todo esforço na manutenção das barragens e assistência social.



Poá

A prefeita de Poá, Márcia Bin, também contabilizou as consequências das chuvas. Nos bairros Jardim São José, Campo Grande e outros locais houve movimentação de terra que a Defesa Civil acompanhou. A cidade conta com piscinão.