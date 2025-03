LANCE LIVRE 26-03-2025

Mogi vai mapear condomínios de interesse social

A Prefeitura de Mogi das Cruzes iniciará, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social e Regularização Fundiária, uma pesquisa de campo que fará o mapeamento e a identificação de todos os condomínios habitacionais de interesse social existentes no município. A informação é da Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura de Mogi.



Levantamento preliminar

Um levantamento preliminar aponta a existência de 92 condomínios, com cerca de 23 mil unidades habitacionais, o que representa entre 80 mil e 100 mil pessoas, em diversos bairros da cidade.



Questionário

O questionário, elaborado pela equipe técnica da pasta, sob supervisão da secretária-adjunta Silva Zamai, aborda pontos como presença ou não de áreas comuns (salão de festas, espaço de lazer, entre outros), principais problemas enfrentados na gestão do condomínio, melhorias desejadas pelos moradores, percepção da política habitacional do município e disponibilidade para participar de reuniões, entre outros itens.



Reconhecidos

Os programas de Habitação de Interesse Social são reconhecidos pela sigla HIS e compreendem casas e apartamentos construídos com subsídios do governo (municipal, estadual ou federal) e destinados à população de menor renda. Exemplos são as unidades do Programa de Arrendamento Residencial (PAR), da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), Pró-Moradia e Minha Casa Minha Vida, entre outros.



Expectativa

A expectativa da Secretaria Municipal de Habitação Social e Regularização Fundiária é receber os resultados da pesquisa de campo em cerca de um mês. A partir daí, as informações serão compiladas e terá início uma nova etapa do trabalho, que consistirá inicialmente numa reunião com os síndicos.