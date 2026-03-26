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Jornal Diário de Suzano - 26/03/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 26-03-2026

26 março 2026 - 05h00Por editoracao

Rodrigo Gambale assume  como líder 
A coluna do jornalista Lauro Jardim em “O Globo” aponta que o deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos-SP) assumiu a liderança rotativa do maior bloco de partidos da Câmara, composto por 273 parlamentares de União Brasil, PP, PSD, Republicanos, MDB, da federação PSDB-Cidadania e da sua própria legenda.
 
Substituição
Ele substituiu Augusto Coutinho (Republicanos-PE), que ocupou o posto durante um mês. Líder do Podemos na Casa, Gambale está no primeiro mandato como deputado.
 
Pedro Ishi  e Jilmar Tatto
O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), segue em agenda em Brasília e esteve com o deputado federal Jilmar Tatto (PL), que garantiu R$ 2 milhões em emendas para Suzano. 
 
Parceria com  André Dourado 
O recurso chega por meio de uma parceria construída com o vereador André Dourado (PT). “Reforça nosso compromisso de buscar cada vez mais investimentos para a nossa cidade”, disse o prefeito.
 
Vídeo
Em um vídeo nas redes sociais, ao lado do prefeito Pedro Ishi, o deputado Jilmar Tatto falou do compromisso do governo do presidente Lula em ajudar as cidades, independentente dos partidos.
 
Oportunidade  de melhorias 
O prefeito afirmou que “cada recurso conquistado representa mais oportunidades, melhorias nos serviços e mais qualidade de vida para quem vive em Suzano”.