LANCE LIVRE 26-03-2026

Rodrigo Gambale assume como líder
A coluna do jornalista Lauro Jardim em “O Globo” aponta que o deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos-SP) assumiu a liderança rotativa do maior bloco de partidos da Câmara, composto por 273 parlamentares de União Brasil, PP, PSD, Republicanos, MDB, da federação PSDB-Cidadania e da sua própria legenda.
Substituição
Ele substituiu Augusto Coutinho (Republicanos-PE), que ocupou o posto durante um mês. Líder do Podemos na Casa, Gambale está no primeiro mandato como deputado.
Pedro Ishi e Jilmar Tatto
O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), segue em agenda em Brasília e esteve com o deputado federal Jilmar Tatto (PL), que garantiu R$ 2 milhões em emendas para Suzano.
Parceria com André Dourado
O recurso chega por meio de uma parceria construída com o vereador André Dourado (PT). “Reforça nosso compromisso de buscar cada vez mais investimentos para a nossa cidade”, disse o prefeito.
Vídeo
Em um vídeo nas redes sociais, ao lado do prefeito Pedro Ishi, o deputado Jilmar Tatto falou do compromisso do governo do presidente Lula em ajudar as cidades, independentente dos partidos.
Oportunidade de melhorias
O prefeito afirmou que “cada recurso conquistado representa mais oportunidades, melhorias nos serviços e mais qualidade de vida para quem vive em Suzano”.