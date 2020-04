Lance Livre 26-04-2020

Pesquisa da

Associação

Comercial

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) colocou no ar uma pesquisa para saber a opinião de empresários e consumidores da cidade sobre as restrições impostas pela quarentena nas atividades comerciais. A informação é da assessoria de imprensa da associação.

Pergunta

A pergunta principal é sobre a reabertura das lojas e o objetivo é usar o resultado da pesquisa para respaldar documento que a entidade entregará para as autoridades com a solicitação para liberação do funcionamento das lojas a partir de 1º de maio.

Participação

As pessoas podem participar da pesquisa por meio do site da Associação Comercial (www.acmc.com.br) ou pelas redes sociais (instagram.com/acmogidascruzes e facebook.com/acmogidascruzes). São questionários diferentes.

Empresários

Por parte dos empresário, a ACMC quer saber a opinião sobre a reabertura das lojas e, principalmente, se há potencial para vendas no períodos. Do lado do consumidor, a entidade quer saber se os mogianos são a favor ou contra o funcionamento das lojas antes do dia 10 de maio, data estipulada pelo Governo do Estado para a quarentena.

Rede

A ACMC integra a rede da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) que já apresentou oficialmente ao Governo do Estado o pedido para reabertura do comércio a partir de 1º de maio, ou seja, antes do Dia das Mães, que é a segunda principal data para o varejo, atrás apenas do Natal.

Facesp

Estimativa da Facesp aponta que o movimento das vendas do Dia das Mães pode cair mais de 90% caso o comércio se mantenha fechado até 10 de maio. "Mesmo todos os esforços de vendas eletrônicas serão insuficientes para minimizar os prejuízos", alerta o presidente Zatsuga.

Até segunda-feira

As pessoas podem participar da pesquisa da ACMC até segunda-feira (27/04). Os resultados parciais apontam que a maioria de comerciantes e consumidores é a favor da reabertura imediata do comércio.