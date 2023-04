LANCE LIVRE 26-04-2023

Eventos de turismo

Na semana passada, a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) de Suzano participou de reunião com o secretário de Estado de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, na sede do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), em Mogi.



Potencial turístico

Na oportunidade, a administração municipal destacou o potencial turístico e solicitou apoio para a realização de festas tradicionais da cidade.



Cronograma

Durante o encontro, a Prefeitura de Suzano, representada pela assessora Carolina Umebayashi, apresentou ao secretário a previsão de cronograma das próximas grandes festividades que deverão ser realizadas ainda neste ano. Entre elas estão a Festa das Águas, a 35ª Festa das Nações, a 36ª Festa da Cerejeira e a Festa Nordestina.



Apoio

De acordo com o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), o apoio estadual é de suma importância para as festividades que compõem o calendário da cidade. “Festas bem estruturadas representam um investimento no potencial turístico do município, impactando diretamente na geração de emprego e renda, fazendo a roda da economia girar. Neste mês de abril pudemos promover a ExpoSuzano, em referência ao aniversário da cidade, e vivenciamos de perto essa experiência benéfica para todos”, disse.



EducaShow

Ashiuchi pontou também a segunda etapa da festa, voltada à realização dos eventos EducaShow, ExpoFlores e Suzano Faz, entre os dias 25 e 30 de abril, no Parque Municipal Max Feffer.



Comprometimento

O secretário estadual se comprometeu a analisar os ofícios, ouvindo também as demandas de outras cidades da região.