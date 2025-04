LANCE LIVRE 26-04-2025

Ações de conscientização sobre autismo

O prefeito Pedro Ishi, na companhia do secretário de Saúde de Suzano, Diego Ferreira, participou nesta quinta-feira (24/04) das ações voltadas à conscientização sobre autismo na Unidade de Saúde da Família (USF) Vereador Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim. Houve palestra e orientações para os usuários do equipamento municipal.

Gerente da unidade

Eles foram recepcionados pela gerente da unidade, Katia Braga, e pela médica Kelly Ferreira, que destacaram os trabalhos realizados no posto para promover a conscientização sobre o tema.

Apoio

O chefe do Poder Executivo e o secretário de Saúde conversaram com os usuários e destacaram o apoio que a Prefeitura de Suzano oferece para as pessoas. “São ações de grande importância que estamos promovendo à população para que as famílias possam ser orientadas sobre fazer o diagnóstico correto e contribuir com o desenvolvimento das crianças”, destacou Ferreira.

Atividades

O prefeito lembrou das atividades que estão sendo realizadas nas demais unidades de saúde. “Tem sido muito enriquecedor a promoção de todas essas palestras e orientações das nossas equipes para os suzanenses com o objetivo de não deixar dúvidas quanto ao autismo e como auxiliar na criação dos filhos”, apontou Pedro Ishi.

Mais ações

A Secretaria de Saúde dará continuidade às ações voltadas à conscientização na USF Antônio Marques de Carvalho, no Jardim Maitê. A USF Eduardo Nakamura terá atividade com foco somente em hipertensão arterial.