Lance Livre 26-05-2019

Turismo

Entre os meses de março, abril e maio, a Secretaria de Turismo de São Paulo liberou cerca de R$ 40 milhões para estâncias turísticas e municípios de interesse turístico (MIT).

Poá

A cidade de Poá aparece na lista por ser estância hidromineral.

Repasses

Os repasses foram destinados para obras de infraestrutura. Desde março até o agora, foram efetivados 86 convênios para as estâncias, no valor de R$ 35.211.869, e 28 convênios para os MITs, correspondente a R$ 4.501.561.

Eleições de 2020

As eleições municipais só acontecem no ano que vem, mas a Justiça Eleitoral começou a se preparar. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) instituiu o Grupo de Trabalho Comunicação (GT Comunicação) com a missão de realizar estudos visando o aprimoramento e o planejamento das ações de comunicação para o pleito.

Integrantes

Ao todo, integram a equipe 21 membros ligados às áreas de Comunicação, Gestão Eleitoral, Tecnologia da Informação e Gestão Estratégica e Socioambiental.

2022

A discussão em torno da unificação das eleições no País deve retornar ao Congresso Nacional. De acordo com uma das propostas, a partir de 2022 os eleitores poderiam votar no mesmo dia para os cargos no Executivo (prefeito, governador, presidente da República) e no Legislativo (vereadores, senadores, deputados estaduais e federais).

A cada dois anos

Hoje, são realizadas eleições a cada dois anos, alternando-se eleições municipais com eleições para cargos estaduais e federais. Para fazer coincidir os pleitos numa única eleição geral, realizada a cada quatro anos, vereadores e prefeitos eleitos em 2016 terão mandatos de seis anos, em vez dos quatro anos atuais, caso a proposta (PEC 71/12) seja aprovada.