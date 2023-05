LANCE LIVRE 26-05-2023

‘Trilha da Aprendizagem em Gestão Escolar’

A Secretaria de Educação de Suzano e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) diplomaram 44 pessoas dentre os 150 servidores que concluíram o curso de especialização intitulado “Trilha de Aprendizagem em Gestão Escolar”, oferecido pela instituição e pela prefeitura.



Complexo Mirambava

A atividade ocorreu no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, e contou com a presença do secretário Leandro Bassini e da equipe de Programas, Projetos e Inovação da pasta.



Formação

A formação, destinada a professores, agentes de segurança, auxiliares de atividades escolares e outros segmentos dentro da rede municipal de ensino, teve como objetivo entrelaçar conhecimentos teóricos, marco legal da educação básica, ferramentas de gestão e práticas cotidianas, de modo que os participantes obtenham subsídios para debater e atuar no cenário educacional com foco na gestão voltada à aprendizagem.



Qualificação

Além disso, a qualificação visou aprimorar o conhecimento no tema, oferecendo conteúdo atual e relevante para aqueles que buscavam aperfeiçoamento profissional.



Capacitação

Durante a capacitação, foi efetuado o acesso a seis disciplinas ministradas na modalidade remota, considerando diferentes ferramentas e técnicas estratégicas como forma de acelerar o crescimento pessoal e profissional. No total, três turmas estiveram na formação em uma carga horária total de 180 horas. O curso teve início em outubro de 2021, sendo finalizado em setembro do ano passado.