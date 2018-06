Lance Livre 26-06-2018

Caderno

Econômico

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) lança hoje, em Guarulhos, a primeira edição do Caderno Econômico com dados das 11 cidades.

Governador

O evento terá a presença do governador Márcio França (PSB) e palestra com o economista Gesner Oliveira.

Principais dados econômicos

A publicação traz os principais dados econômicos e apresenta o potencial da região para os negócios.

Retrato da região

A primeira edição do Caderno Econômico Alto Tietê apresenta um retrato da Região através dos principais indicadores da economia, como balança comercial, número de trabalhadores, empresas e Produto Interno Bruto (PIB).

Versões impressa e digital

O Caderno Econômico Alto Tietê será disponibilizado nas versões impressa e digital.

Fundos públicos

Ao contrário do que exige a legislação eleitoral, parte dos partidos gasta menos de 5% dos fundos públicos que recebem com ações voltadas para mulheres. A informação é do site www.congressoemfoco.uol.com.br com base em informações de levantamento do jornal Folha de S. Paulo.

Participação

feminina

Os partidos gastam, em média, 3,5% com participação feminina na política. A reportagem do jornal analisou o Sistema de Prestação de Contas Anuais que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) passou a divulgar.

Legislação

Desde 2015, a legislação eleitoral exige que os partidos repassem, no mínimo, 5% do que recebem dos fundos públicos para suas secretarias da mulher, que devem promover a participação feminina na política.

Recursos

reservados

Contudo, a lei permite que os recursos sejam reservados para as eleições, razão dada pelos partidos que repassaram valores inferiores.