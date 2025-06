LANCE LIVRE 26-06-2025

Pesquisa presidencial

Repercutiu nos bastidores políticos do Alto Tietê a pesquisa em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está empatado tecnicamente nos cenários de segundo turno à Presidência contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).





Percentuais

O jornal O Estado de S.Paulo trouxe os percentuais. Segundo levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas nesta terça-feira (24) Michelle Bolsonaro registra 44,4% de preferência em um segundo turno contra Lula, que aparece com 40,6% no cenário. Brancos e nulos são 9,2%, e 5,8% não responderam. Os dois empatam dentro da margem de erro do levantamento, de 2,2 pontos porcentuais.





Segundo turno

Ainda de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, em um segundo turno entre governador de São Paulo e o presidente, Tarcísio registra 43,6% de intenções de voto e Lula, 40,1%.





Eleições

A partir do final deste ano, a movimentação política nas cidades da região deve crescer por conta de nomes cogitados para disputar, sobretudo, os cargos de deputados.





André do Prado

Além do deputado estadual André do Prado (PL) ter sido especulado para ser vice na chapa do atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), há o nome do ex-prefeito e atual secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, para disputar o cargo de deputado.





O cargo que quiser

O presidente nacional do PL, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, o Boy, já afirmou: “O Rodrigo Ashiuchi pode disputar o cargo que quiser”.