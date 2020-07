Lance Livre 26-07-2020

Ouvidoria

das polícias

Os deputados estaduais com base política na região - Estevam Galvão (DEM), André do Prado (PL), Marcos Damásio (PL) e Rodrigo Gambale (PSL) - terão de votar contra ou a favor do projeto, que está em discussão na Assembleia Legislativa, que propõe a extinção da Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo.

Órgão de denúncia

A Ouvidoria é o órgão responsável por receber denúncias relacionadas aos policiais civis e militares.

Autor

O deputado Frederico D'avila (PSL) é o autor da proposta. Alega que já existem outros setores que atuam com a mesma finalidade, como é o caso da Corregedoria das polícias Civil e Militar.

Ouvidor de Mogi das Cruzes

O ouvidor das Polícias do Estado de São Paulo, escolhido pelo governador João Doria (PSDB), é Elizeu Soares Lopes, advogado em Mogi das Cruzes e irmão do vereador mogiano Jean Lopes (PCdoB).

Currículo

Possui especialização em Direito Constitucional e Administrativo e em gestão pública pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

Congresso

em Foco

No ar há menos de uma semana, o Prêmio Congresso em Foco - do portal que leva o mesmo nome - já soma mais de 491 mil votos, de acordo com a quarta parcial, atualizada nesta quinta-feira (23).

Premiados

O objetivo é premiar os deputados federais com melhor desempenho político e contribuição à população, conforme a análise e opinião do público, de um júri especializado e de jornalistas. Estão aptos a disputar o prêmio somente os congressistas que exerceram o mandato neste ano por pelo menos 60 dias e que não são alvo de acusações ou investigações criminais.

Deputados

da região

Os deputados federais das cidades do Alto Tietê estão na disputa.