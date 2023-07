LANCE LIVRE 26-07-2023

Secretários vão a Brasília

Os secretários municipais Leandro Bassini (Educação) e Alex Santos (Governo) estiveram em Brasília e participaram de uma série de reuniões no Ministério da Educação e demais pastas federais.



Parcerias

Eles foram em busca de parcerias e investimentos para Suzano com foco no incremento da qualidade de ensino local. A gestora estratégica da Educação suzanense, Renata Priscila Valencio Magalhães, e o assessor especial da Secretaria Municipal de Governo, Hélio Cavalcante, também participaram das tratativas.



Políticas Educacionais

Em uma das agendas, a comitiva se reuniu com o coordenador geral de Políticas Educacionais para a Juventude do Ministério da Educação, Yann Evanovick Leitão Furtado, a fim de alinhar parcerias e pleitear projetos e investimentos no Departamento de Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão.



Programa para prevenir a violência escolar

Na oportunidade, os representantes apresentaram a dinâmica do programa “Prevenir a Violência Escolar” e trataram sobre a possibilidade de implementar o "Programa Nacional de Inclusão de Jovens e Adultos" (ProJovem) na cidade, o que garantiria uma educação integrada com foco na qualificação profissional.



Avanços

Em seguida, as autoridades estiveram na Diretoria de Políticas e Diretrizes para Educação Integral Básica do ministério para apresentar os avanços nas políticas de combate à evasão escolar e de repasse de matrículas. Segundo Bassini, as conversas privilegiaram a colaboração em prol do ganho educacional no município, sendo um ponto crucial para garantir o desenvolvimento dos alunos suzanenses.