LANCE LIVRE 26-07-2025

Capacitações

Produtores rurais de Biritiba Mirim e Salesópolis terão a oportunidade de participar de uma série de capacitações promovidas pelo Sebrae-SP no Alto Tietê, em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). As atividades, voltadas à inovação no campo, seguem até novembro, com inscrições gratuitas.



Biritiba

A primeira capacitação será realizada em Biritiba Mirim, com o curso de Compostagem, nos dias 30 e 31 de julho — as vagas já foram preenchidas. O cronograma inclui ainda os cursos de Cultivo Protegido (15, 29 e 30 de agosto), com inscrições pelo link: https://forms.office.com/r/jJv2qEu5JC, e Controle Alternativo de Pragas e Doenças (10 e 11 de novembro), com vagas disponíveis em: https://forms.office.com/r/0EAbQaxwCY.



Salesópolis

Em Salesópolis, os cursos têm início com a formação em Olericultura Básica – Manejo e Tratos Culturais, nos dias 11 e 12 de setembro. As vagas podem ser acessadas pelo link: https://forms.office.com/r/fFjzG8FtNc.



Olericultura

Em seguida, será a vez da capacitação de Olericultura Básica – Compostagem, nos dias 9 e 10 de novembro, com inscrições via o link: https://forms.office.com/r/r9RkvfXiFh.



Alunos

Cada turma, tanto nos cursos de Biritiba Mirim quanto nos de Salesópolis, terá até 16 participantes. As formações são destinadas a produtores rurais, trabalhadores do campo e seus familiares devidamente inscritos nos cadastros rurais.



Avaliação

De acordo com Gustavo Nunes Silva, gestor regional de Agronegócios do Sebrae-SP no Alto Tietê, as formações representam uma oportunidade importante para os produtores acessarem novos conhecimentos e tecnologias, desenvolverem habilidades e agregarem valor à produção.