LANCE LIVRE 26-08-2023

Certificados

A Secretaria de Cultura de Suzano promove neste sábado (26/08), no Cineteatro Wilma Bentivegna, a entrega de certificados aos participantes da oficina de cinema “Do roteiro à produção”, realizada recentemente no Polo de Música Audiovisual.



Exibição de curta-metragem

Na oportunidade, inclusive, será exibido o curta-metragem produzido no período, “Ator à toa”, e estarão presentes os nove profissionais renomados da área que ficaram responsáveis pela capacitação. O evento ocorrerá a partir das 18 horas e será aberto a todo o público.



Interdições suspensas

A Prefeitura de Suzano informou que foram canceladas as interdições no trânsito da Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31) que estavam previstas para ocorrer a partir da próxima segunda-feira (28/08). A medida foi comunicada na manhã desta sexta (25/08) pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) à Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, que daria apoio na realização dos desvios necessários e na orientação dos condutores.



Mau tempo

A suspensão foi motivada pela previsão de mau tempo na próxima semana, o que poderia prejudicar a obra para nivelamento da pista na travessia sobre a linha de transporte ferroviário de carga, altura do quilômetro 59, próximo à Cragea, que seria executada pelo órgão estadual e pela empresa MRS.



Projetos da Saúde

A Câmara de Suzano aprovou três projetos na área da saúde. O primeiro, de autoria do vereador Jaime Siunte (PSDB), institui a Semana Municipal no Uso Racional de Medicamentos. A ideia é conscientizar a população sobre os perigos da automedicação. A inclusão social da pessoa com deficiência é o objetivo do projeto de lei que inclui no calendário oficial de eventos a Campanha “Setembro Verde”, de autoria do vereador Artur Takayama (PL). De autoria do vereador Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho, foi aprovado o projeto sobre a prática da telemedicina.