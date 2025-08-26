LANCE LIVRE 26-08-2025

Programação da Festa da Uva
A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos), anuncia nesta terça-feira, às 10 horas, a programação da 41ª Festa da Uva Fina.
Detalhes de shows
Todos os detalhes de shows e horários serão aprsentados pela prefeita. “Nossa cidade merece o melhor da cultura, da diversão e da diversão”, disse.
Comemoração dos 47 anos da Apae
O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), e o vice, Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena, participaram da comemoração de 47 anos da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano.
Presença do prefeito
Alunos da Apae e seus familiares participaram do evento, que também contou com a presença do prefeito Pedro Ishi (PL); da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Déborah Raffoul Ishi; do ouvidor da Federação das Apaes, Willian Casanova; dos secretários de Comunicação, Paulo Pavione, e de Governo, Alex Santos; da ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi e da ex-vice-prefeita Viviane Galvão, que relembrou a fundação da Apae, em junho de 1978. Eles ainda receberam o Troféu Amigo da Apae.
Parabéns
Takayama parabenizou todos os colaboradores em nome da presidente da entidade, Silmara dos Reis, e da diretora Paula Nakashima. O parlamentar também disse se sentir feliz por ter conseguido contribuir com a entidade, e uma delas foi com a conquista de R$ 150 mil em emenda do deputado federal Márcio Alvino (PL).