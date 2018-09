Lance Livre 26-09-2018

Marcelo Candido

O ex-prefeito de Suzano, Marcelo Candido, candidato ao Governo do Estado pelo PDT, reforça sua campanha na região.

Boa Vista e Badra

Ele esteve ontem, em Suzano, no Boa Vista e Miguel Badra, acompanhado do candidato a deputado estadual pelo PDT, Márcio Candido.

Profissionais

do Ano 2018

Três categorias profissionais já estão definidas para o “Profissionais do Ano 2018”, em Suzano.

Entidades

As entidades que representam os homenageados e são responsáveis pela indicação ou eleição direta entre seus membros têm até 5 de outubro para apresentá-los à Câmara de Suzano, que realizará a entrega das homenagens em sessão solene.

Objetivo do prêmio

O prêmio tem o objetivo de reconhecer aqueles que se destacaram nas diversas áreas e contribuíram para o desenvolvimento e crescimento do município.

38 pessoas

Os títulos de Honra ao Mérito serão entregues para 38 pessoas de diferentes profissões.

Há 25 anos

O Título de Honra ao Mérito dos Profissionais do Ano foi instituído em Suzano há 25 anos, por meio da Resolução 007/1993 da Câmara, para ser conferido às pessoas que tenham prestado relevantes serviços à cidade em seu ramo de atividade.

Ruídos

O projeto de lei complementar de autoria do Executivo que revoga a lei complementar 256/2014, sobre ruídos urbanos, proteção do bem estar animal e do sossego público será votado hoje.

Mensagem

De acordo com a mensagem enviada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) à Câmara, a proposta tem o objetivo de “resgatar o princípio da legalidade junto à Administração Municipal”, uma vez que a legislação em vigor “extrapola a competência legislativa local para adentrar em matéria de competência concorrente da União e do Estado”.