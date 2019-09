Lance Livre 26-09-2019

Circuito das

Nascentes

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) faz sua primeira participação pública com o Circuito das Nascentes na 47ª ABAV Expo Internacional, uma das maiores e mais importantes feiras de negócios e turismo da América Latina, que começou no Expo Center Norte.

Participação

A participação da região acontece no estande do Estado de São Paulo e mobiliza técnicos das 11 cidades do Alto Tietê.

Abertura

Na abertura da ABAV (Associação Brasileira de Agências de Viagens) ontem, o prefeito Vanderlon Oliveira Gomes, da Estância Turística de Salesópolis, destacou o potencial turístico do Alto Tietê e falou sobre as expectativas de crescimento do setor nas cidades da Região agora que o Circuito das Nascentes está ligado ao Condemat.

CEV dos

Flanelinhas

A Comissão Especial de Vereadores (CEV) dos Guardadores de Veículos, conhecidos como Flanelinhas, realizou na manhã de ontem mais uma reunião do cronograma de trabalhos, desta vez com autoridades da Segurança Pública e representantes do comércio de Mogi das Cruzes.

Marcos Furlan

O presidente da CEV, vereador Marcos Furlan (DEM), destacou que os trabalhos visam dar mais segurança aos motoristas. "A identificação dos flanelinhas seria uma das saídas, além do treinamento de quem vai atuar", apontou o parlamentar.

Servidores

Públicos

O secretário-geral do Sindicato dos Servidores Públicos de Suzano, Carlos Amaro-Grillo, esclareceu ontem que a entidade está trabalhando no sentido de que os professores readaptados “não tenham seus pedidos de aposentadorias indeferidos pelo Instituto de Previdência do Município de Suzano-IPMS, por recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo”.

Nomenclatura

O secretário-geral afirmou que, “hoje esses professores são enquadrados na nomenclatura auxiliar de secretaria. “Estamos reivindicando, que através de um decreto do Prefeito Rodrigo Ashiuchi essa situação seja regularizada e aceita pelo Instituto de Previdência do Município de Suzano sem restrições para futuros pedidos de aposentadorias, com a nomenclatura professor readaptado”.