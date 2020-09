Lance Livre 26-09-2020

Eleitores

O eleitorado do Estado de São Paulo, o maior do Brasil, conta com 33.565.294 eleitores aptos a participar das eleições municipais de novembro.

Maioria de

mulheres

Os dados, que podem ser encontrados no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), também apontam que a maioria do eleitorado paulista é composta por mulheres, 52,9%, e que a faixa etária com mais eleitores, 20,95%, é a entre 30 e 39 anos, seguida pelos votantes entre 40 e 49 anos (19,26%).

Poder de decisão

Ou seja, o eleitorado feminino terá papel importante no poder de decisão das eleições. Elas também são maioria em praticamente todas as cidades do Alto Tietê.

Mais de 60

Os eleitores com mais de 60 anos e menos de 70 somam 4.034.568, 19,26% do total. Com voto facultativo, estão os jovens eleitores, na faixa etária entre 16 e 17 anos que somam 101.606, os com mais de 70 anos, que totalizam 3.294.732, e os que se declararam analfabetos, 796.837.

Ampliação

do horário

Com a ampliação do horário de votação, que começará mais cedo, às 7 horas, os maiores de 60 anos terão, até as 10 horas, horário preferencial para votar. Trata-se de mais uma ação da Justiça Eleitoral visando à segurança de todos.

Demais

Os demais eleitores também poderão votar nesse período, mas, se possível, devem deixar para comparecer a partir das 10h, em respeito à preferência.

Página de

estatística

A página de estatística ainda revela que os eleitores que afirmaram ter algum tipo de deficiência somam 1,23% (414.990) e aqueles que usarão o nome social nas urnas, direito conquistado em 2018, correspondem a menos de 1% do eleitorado (3.122).

645 municípios

O maior colégio eleitoral entre os 645 municípios do Estado é o da Capital. A cidade de São Paulo registra 8.986.687 eleitores aptos, concentrando 26,77% dos eleitores paulistas.