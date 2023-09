LANCE LIVRE 26-09-2023

Diário Oficial confirma Bertaiolli

Decreto do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (25), oficializa o deputado federal Marco Aurélio Bertaiolli (PSD) no Tribunal de Contas do Estado (TCE). O deputado será conselheiro.



Vaga

Bertaiolli vai ocupar a vaga de Edgard Camargo Rodrigues, que se aposentou após 32 anos atuando como conselheiro do TCE-SP. No dia 12 de setembro, os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovaram a indicação em sabatina.



Rio Tietê

Desde a última sexta-feira (22), quando se comemorou o Dia do Tietê, a população pode acompanhar as ações, progressos, metas e indicadores relativos ao rio mais importante de São Paulo, tudo isso sem sair de casa e na palma da mão. As informações são do portal do Governo do Estado.



Lançamento

Lançado pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), o site do IntegraTietê, uma plataforma moderna e com interface intuitiva, tem por objetivo informar e dar transparência ao andamento do programa.



Navegação

Segundo o governo estadual, a navegação, bem simples e direta, permite acesso aos dados, como indicadores de desassoreamento, intervenções de saneamento com ligação de redes coletoras de esgoto a estações, até 2026, e, sobretudo, de medição da qualidade da água do rio – de forma trimestral. Neste caso, a página apresenta a série histórica – desde 2010 – medida a partir do DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), assim como a nova metodologia de medição.