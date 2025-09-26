LANCE LIVRE 26-09-2025

Saúde do Estado em Suzano

Suzano vive a expectativa da visita do secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, nesta sexta-feira (26). Ele vai oficializar o Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) com o nome do ex-deputado Estevam Galvão de Oliveira.



Presenças

Além do prefeito Pedro Ishi (PL), estão previstas as presenças do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado.



11 horas

O evento será às 11 horas na sede do HRAT na Rua Dr. Prudente de Moraes, 2.200, Vila Nova Amorim. O hospital realiza atendimentos de média complexidade, especializados na área cirúrgica e atendimento de pacientes crônicos de longa permanência. O equipamento é gerenciado pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina e faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS).



‘Baby, me Leva!’

A última edição presencial de adoção responsável do projeto “Baby, me Leva!”, realizada no último domingo (21/09) no Parque Municipal Max Feffer, no bairro Jardim Imperador, garantiu 11 lares para cães e gatos.



Iniciativa

A iniciativa, promovida pelo setor de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foi criada em 2021 e, desde então, já proporcionou 2.156 adoções, sendo 385 somente em 2025.



Próxima

A próxima edição já foi agendada pela pasta e será realizada em 5 de outubro (domingo), também no Max Feffer, das 10 às 17 horas, e contará com 30 animais disponíveis para adoção. Na edição mais recente, os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer os animais em um espaço preparado especialmente para eles, garantindo um primeiro contato seguro e acolhedor com os futuros tutores



Apoio

O “Baby, me Leva!” conta com o apoio de Organizações Não Governamentais (ONGs) e protetores independentes, que desenvolvem termos de compromisso para garantir a responsabilidade dos tutores com os animais adotados.