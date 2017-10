Lance Livre 26-10-2017

Fumefi

O secretário-executivo do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi), Widerson Tadeu Anzelotti, encaminhou ontem ‘carta’ ao DS, garantindo que as obras de manutenção da Avenida Francisco Marengo, em Suzano, “vão sair do papel”.

Carta

encaminhada

ao DS

O documento foi encaminhado por e-mail após editorial do DS, publicado na edição de quarta-feira, questionando o fato de o serviço de manutenção não ter sido iniciado ainda.

Contrato

No documento encaminhado ao DS na tarde de ontem, Widerson afirma que o contrato BB-FUMEFI prevê a liberação de recursos para a execução de obras, no trecho compreendido entra a Rua Ambrosina Teles de Queiroz e a Estação Furuyama.

Recursos

Ele afirma que os recursos serão liberados de acordo com o andamento das obras.

Licitação

“A Prefeitura é responsável pela licitação e contratação dos serviços. O Agente Técnico do Fumefi acompanha todas as etapas da obra, dividida em 6 fases, conforme previsto no cronograma físico financeiro apresentado, por parecer conclusivo próprio, de acordo com a apresentação de medições pela Prefeitura”, garante em nota.

Medição

Segundo ele, “uma vez aprovada a medição, a Secretaria Executiva do Conselho de Orientação do Fumefi autoriza o repasse do respectivo recurso”.

Verba à disposição

Widerson garantiu também “os recursos estão assegurados e à disposição da Prefeitura”.

Contas

A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa recebeu o secretário do Estado da Fazenda, Hélcio Tokeshi, que foi apresentar as metas fiscais do 2º quadrimestre desse ano.

Bons resultados

O secretário apresentou um relatório mostrando resultados positivos nas contas do Estado.