Lance Livre 26-10-2018

Vídeos do TSE

Quatorze vídeos produzidos e veiculados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a partir de suas redes sociais, ajudam os eleitores brasileiros a refutar informações falsas que circularam na internet.

Objetivo

O objetivo é deixá-los melhor esclarecidos antes e durante o dia da votação no segundo turno das Eleições 2018.

Ascom

Os vídeos foram produzidos pela Assessoria de Comunicação (Ascom) do TSE, e constituem uma resposta aos ataques que a Justiça Eleitoral sofreu durante o primeiro turno das Eleições 2018 – em especial, no dia 7 de outubro, data do pleito.

Ofensiva

A ofensiva contra o Judiciário baseou-se, sobretudo, na disseminação de vídeos anônimos com informações falsas ou distorcidas sobre as urnas eletrônicas, além de alegações infundadas de supostas fraudes nas eleições.

Veiculação de 12

Até o momento, 12 vídeos já foram veiculados pelo TSE, com duração variável entre 45 e 75 segundos. Em linguagem simples e acessível, o material busca orientar o eleitor a não acreditar em boatos que ponham em dúvida a lisura do processo eleitoral.

Temas

Temas como horário de votação, funcionamento das urnas, registro de queixas, suspensão do voto e boletins de urna, entre outros, são abordados de forma clara e incisiva, contribuindo para que o eleitor vote com a certeza de que as eleições brasileiras são conduzidas de forma absolutamente legal e justa.

Intenção

“Nossa intenção é que este conteúdo sirva para proporcionar acesso à informação verdadeira, com agilidade e na mesma linguagem utilizada nas redes sociais”, afirma a assessora-chefe de Comunicação do TSE, Ana Cristina Rosa, no site do TSE (www.tse.jus.br).

Série

A série completa de vídeos pode ser acessada a partir do canal oficial do TSE no YouTube. O material está sendo divulgado também via perfis que a Justiça Eleitoral mantém no Facebook, Twitter e Instagram.