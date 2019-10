Lance Livre 26-10-2019

Reforma da

Previdência

A insatisfação pela aprovação em 2° turno no Senado do texto da Reforma da Previdência, proposto pela equipe econômica do presidente de Jair Bolsonaro (PSL), é praticamente uma unanimidade entre sindicalistas de Suzano, que ficaram irritados com a proposta.

Prejudicial

Segundo eles, o texto será prejudicial ao trabalhador privado e ao servidor, que terão de aguardar até os 62 anos (mulheres) e 65 anos (homens) para se aposentar. Esse foi o ponto principal destacado pelos sindicatos consultados pelo DS.

Benefício

Para sindicatos, aguardar até os 65 anos pode fazer com que o trabalhador tenha dificuldades em usufruir do benefício por conta da idade. Manifestações foram feitas por sindicalistas desde a apresentação do texto base, mas eles afirmam que foram "ignorados" pelo governo.

Químicos

Para Edison Alves da Silva, presidente do Sindicato dos Químicos de Suzano, a reforma dificulta a vida do trabalhador na questão da aposentadoria e ignora tantos protestos feitos pelos grupos. "Todo o meio sindical entrou com uma contraproposta", diz.

Reforma?

"Não é reforma, é destruição!", reclama Ana Lucia Ferreira, diretora estadual do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), em entrevista ao repórter do DS, Daniel Marques, esta semana. Ela defende uma "greve geral" no País.

Metalúrgicos

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano, Pedro Benites, diz que a idade mínima proposta pelo governo na reforma vai prejudicar muito os trabalhadores da área metalúrgica, que realizam trabalhos "muito pesados".

Servidores

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Suzano, Cláudio Aparecido dos Santos, o Ted, afirma que a reforma vai prejudicar servidores em todas as esferas: federal, estadual e municipal.