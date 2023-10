LANCE LIVRE 26-10-2023

Contas do prefeito são aprovadas

As contas da gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) do exercício de 2021 foram aprovadas pelos vereadores da Câmara. Eles mantiveram o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado (TCE). A votação foi unânime.



Secretário participa de conferência

O secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, participou de dois eventos que discutiram as perspectivas do ensino público para os próximos anos.



Etapa internacional

Primeiro, o chefe da pasta marcou presença na etapa intermunicipal da Conferência Nacional de Educação (Conae) Extraordinária, que foi realizada nos dias 20 e 21 de outubro (sexta-feira e sábado), em Guarulhos, e contou com a participação da intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) Larissa Araújo, da Secretaria Municipal de Comunicação Pública de Suzano.



Palestrante

Já nesta terça-feira (24/10), ele foi um dos palestrantes da Semana de Pedagogia, organizada em Mogi das Cruzes, que discutiu a importância da brincadeira para a aprendizagem.



Condemat

A etapa intermunicipal da Conae foi promovida pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), em parceria com as Secretarias Municipais de Educação, Conselhos Municipais de Educação e Fóruns Municipais de Educação das cidades associadas. Esta fase é preparatória para a etapa estadual da Conae Extraordinária 2023, que será realizada nos dias 17 e 18 de novembro (sexta-feira e sábado), também em Guarulhos, cumprindo a missão de fomentar o debate e a colaboração entre Poder Público e sociedade, em prol do aprimoramento do sistema educacional brasileiro.