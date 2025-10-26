LANCE LIVRE 26-10-2025

Orçamento

A Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária de Suzano apresentou as perspectivas de crescimento das receitas da Prefeitura de Suzano durante audiência organizada, na semana passada, pela Câmara.



PPA

Na ocasião foi detalhado o Plano Plurianual (PPA) referente ao quadriênio 2026-2029. A explanação também trouxe o registro das demandas e contribuições dos munícipes para a execução das despesas. (O DS trouxe os detalhes na semana passada).



Denis Watanabe

As informações foram compartilhadas pelo titular da pasta, Denis Watanabe, que estava acompanhado do diretor de Orçamento, William Nakamura, e da assessora estratégica, Carol Umebayashi.



Crescimento

de receita

Suzano vem observandoo crescimento do Orçamento, que já passou de R$ 1,2 bilhão de receita para o atual cenário de 2025, com R$ 1,4 bilhão.



R$ 1,7 bilhão

Existe uma previsão de 1,7 bilhão em 2026, e deverá se encerrar, em 2029, com mais de R$ 2 bilhões.



Drones

O uso de drones pela Polícia Militar de São Paulo se consolidou como uma das principais ferramentas de inteligência e apoio tático nas operações do estado. Na prática, o uso crescente das aeronaves não tripuladas redesenhou o modo como a polícia atua em campo.



242

De ações ostensivas a missões de resgate, os 242 drones que a PM possui atualmente permitem que equipes em solo tenham uma visão precisa de áreas de interesse, reduzindo riscos e ampliando a eficácia das ações. O equipamento é hoje parte da estrutura permanente de segurança pública e aparece em operações de diferentes naturezas.