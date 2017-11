Lance Livre 26-11-2017

Ações Inclusivas

A sexta edição do Prêmio Ações Inclusivas para Pessoas com Deficiência recebeu mais de 100 projetos de todo o Estado.

Mogi

Entre as ações inclusivas, na categoria Ações Governamentais, o município de Mogi das Cruzes estará representado pelo projeto Além dos Horizontes da Escola Municipal de Educação Especial "Jovita Franco Arouche" e pelo Evento de Conscientização sobre Inclusão e Acessibilidade da Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes (Fatec).

Direitos da Pessoa com Deficiência

Realizada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a premiação irá reconhecer as 10 melhores práticas inclusivas em cerimônia no dia 7 de dezembro.

Objetivo da

iniciativa

A iniciativa tem o objetivo de estimular a implantação de iniciativas inclusivas, além de identificar e reconhecer as já existentes.

Inscrição

Puderam se inscrever para o Prêmio, representantes da gestão pública, de instituições não governamentais sem fins lucrativos e meios digitais.

Teste do Sistema Eletrônico

A edição deste ano do Teste Público de Segurança (TPS)do Sistema Eletrônico de Votação da Justiça Eleitoral contará com quatro investigadores individuais e três grupos, que tentarão executar, ao todo, doze planos de teste nos softwares e hardwares da urna e equipamentos relacionados.

28 a 30

O TPS 2017 será realizado de 28 a 30 de novembro no edifício-sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.

Objetivo

O objetivo é tentar encontrar erros e vulnerabilidades no software responsável pela carga das urnas eletrônicas (GEDAI-UE) que possibilitem a inserção de código dentro desse sistema, a fim de comprometer a confidencialidade, a integridade ou a disponibilidade dos dados e dos sistemas responsáveis pela votação eletrônica.