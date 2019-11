Lance Livre 26-11-2019

Habitação

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, com a parceria dos governos federal e estadual, fez, na manhã de domingo, a entrega de 520 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida.

Apartamentos

Os apartamentos pertencem aos empreendimentos Tietê e Maitaca, que são os últimos a serem entregues do complexo de moradias populares construído às margens da avenida Kaoru Hiramatsu, em Braz Cubas.

Secretário

estadual

Além do prefeito Marcus Melo e de boa parte de sua equipe de secretários, a cerimônia também contou com a presença do secretário nacional de Habitação, Celso Matsuda, do superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Edvaldo Contin, do secretário estadual de Habitação, Flavio Amary e dos deputados que representam Mogi das Cruzes na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, Marcos Damásio e Marco Bertaiolli.

Cantatas de Natal

A Secretaria Municipal de Cultura receberá até o 29 de novembro (sexta-feira) inscrições de corais interessados em participar das Cantatas de Natal que ocorrerão durante o mês de dezembro na Arena Suzano. Os grupos deverão entrar em contato pelo telefone (11) 4747-4180, das 9 às 17 horas.

Bolsa Família

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criou a comissão especial que vai discutir o projeto (PL 6072/19) que reformula os benefícios financeiros do Programa Bolsa Família (Lei 10.836/04).

Atualização

A proposta assegura a atualização anual dos recursos e dos valores referenciais para caracterização da situação de pobreza e extrema pobreza. O texto integra a agenda legislativa de desenvolvimento social, lançada ontem na Câmara.

Pacote de ações

Maia explica que essa agenda é um pacote de ações voltadas à redução das desigualdades no Brasil. "Entre as propostas está a inclusão de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, na Constituição Federal", afirmou Maia nas suas redes sociais.