LANCE LIVRE 26-11-2023

Atendimento à população de rua

Segundo o portal de notícias da Confederação Nacional de Municípios, a Portaria 707/2023 do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDH), estabelece o Programa de Apoio da Rua (PAR) prevê serviços públicos destinados à população de rua.



Serviços

O PAR fornecerá serviços de guarda de bens e pertences, informações e cuidados básicos de saúde e higiene pessoal e orientação sobre direitos e serviços.



Mais de 500 mil

O programa deve ser implementado, principalmente, nos Municípios com mais de 500 mil habitantes e com maior concentração de pessoas em situação de rua. De acordo com a CNM, para atender as orientações da portaria, publicada dia 16 de novembro, os gestores podem firmar parceria com as Organizações da Sociedade Civil (OSC). O funcionamento desses espaços pode ocorrer em locais já estabelecidos, locados para esse fim ou cedido pelo poder público.



Consciência Negra

Os eventos para o feriado de Consciência Negra que seriam realizados na semana passada na região foram reagendados para este fim de semana devido a chuvas fortes.



Suzano

O cronograma começou no sábado (25), às 11 horas, no Parque Municipal Max Feffer.



Domingo

Hoje, às 10 horas, ocorrerá um discurso acerca da importância da Consciência Negra que será proferido pelos membros do Conselho de Promoção da Igualdade Racial (Compir). Uma hora depois é a vez da Academia Baraúna ministrar uma aula aberta capoeira. Já no período vespertino, às 13 horas, no mesmo local, ocorrerá mais uma edição do “Samba no Parque” com a Comunidade Bom ambiente e o Grupo Time Certo como atrações.