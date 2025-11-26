LANCE LIVRE 26-11-2025

Mais recursos para a Cultura de Suzano

A Cultura, que geralmente tem os menores orçamentos em praticamente todo o País, pode receber um reforço. Nesta segunda-feira (24), durante audiência de prestação de contas da Secretaria de Cultura de Suzano, vereadores presentes se comprometeram a enviar emendas a partir de 2026 para a pasta.



Comissão

A atividade foi comandada pelo presidente da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Turismo do Legislativo, vereador Max Eleno Benedito (PL), o Max do Futebol, e contou com as presenças dos parlamentares Artur Takayama (PL); Jaime Siunte (Avante); José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira; e Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro.



R$ 160 mil

Artur Takayama, por exemplo, anunciou na reunião que enviará R$ 160 mil em emenda impositiva à Cultura, para serem utilizados em manutenção e projetos musicais.



R$ 50 mil

Já Max do Futebol informou que envia, todos os anos, R$ 50 mil para a pasta. Jaime Siunte disse que solicitou verba para dois deputados para criar um espaço para cinema na cidade. Já o parlamentar Zé Oliveira afirmou que é muito importante que os vereadores contribuam com a secretaria.



Prestação de contas

Esta foi a primeira vez que a Secretaria de Cultura fez uma prestação de contas no Legislativo. No início da audiência, foi apresentado um vídeo, com imagens de eventos, oficinas e depoimentos sobre o trabalho realizado durante o ano. Em seguida, o secretário José Luiz Spitti apresentou os números do Programa de Formação Artística (Profart) e de ações nas áreas de Artes Cênicas, Artes Plásticas, Audiovisual, Dança e Música, além das atividades realizadas em cada um dos 12 equipamentos culturais existentes no município.