Lance Livre 27-01-2018

Emendas

Os deputados estaduais da região apresentaram um total de R$ 18,4 milhões em emendas parlamentares para o Alto Tietê neste ano, conforme apuração realizada pela repórter do DS Marília Campos.

Pedidos

Entre os pedidos, estão investimento em infraestrutura, pavimentação, custeio de hospitais e associações, construção de centros recreação e doação de instrumentos musicais.

Lei Orçamentária

As emendas foram apresentadas ao projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2018 pelos deputados André do Prado (PR), Estevam Galvão (DEM), Luiz Carlos Gondim (SD) e Marcos Damasio (PR).

33

Marcos Damasio apresentou 33 emendas à LOA 2018, sendo que oito delas passaram a compor subemendas aprovadas no relatório final.

R$ 10 milhões

Para Mogi, R$ 10 milhões podem ser destinados aos investimentos em infraestrutura no Distrito Industrial do Taboão. E outros R$ 3 milhões encaminhados ao Programa Melhor Caminho, para melhorias nas estradas rurais de terra no município mogiano e demais cidades do Alto Tietê.

R$ 5 milhões

André do Prado protocolou 103 sugestões de emendas para as cidades do Alto Tietê, o que daria o valor estimado de R$ 5 milhões empreendidos.

Gondim

Gondim sugeriu R$ 50 mil em infraestrutura para a pavimentação de Suzano. O deputado ainda solicitou R$ 150 mil para o custeio da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes.

Estevam

Das 40 emendas propostas por Estevam, aprovadas e inseridas no Orçamento do Estado, cinco atendem à região. O deputado solicitou repasses para a construção de duas unidades do Centro Dia do Idoso, uma para Mogi e outra para Suzano.

Obras de

infraestrutura

O democrata também trabalhou por obras de infraestrutura urbana em Itaquaquecetuba e garantiu a doação de instrumentos musicais para bandas e fanfarras municipais, através da Secretaria Estadual da Cultura.