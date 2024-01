LANCE LIVRE 27-01-2024

Aniversários das cidades

Os aniversários das cidades da região ganharam novamente a tradição de shows de artistas conhecidos do público. Foi assim em Ferraz de Vasconcelos (outubro de 2023) e Itaquaquecetuba (setembro).



Cantores

A expectativa em Suzano é grande pela escolha de cantores ‘famosos’ para se apresentarem na semana do dia 2 de abril, data de aniversário da cidade.



Iniciativa privada

A Coluna Lance-Livre apurou que a expectativa é de que a escolha dos artistas seja custeada pela iniciativa privada, sem custo público.



Farofa em entrevista ao vivo

O verador Francimário Vieira de Macedo (PL), o Farofa, será o convidado do DS Entrevista ao vivo na próxima terça-feira (30), ao vivo. No final do ano passado, ele venceu a eleição para a presidência da Câmara por 14 votos a 9.



Oposição

Integrante do grupo de oposição ao prefeito Caio Cunha, do Podemos, na ocasião, Farofa venceu a vereadora Fernanda Moreno (MDB), que representava a base de apoio do governo municipal.



Ato de vandalismo

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PP), pede para que a população denuncie pelo telefone 153 os vândalos responsáveis pela destruição de uma quadra recém inaugurada no Jardim Nova Itaquá.



45 dias

O prefeito gravou um vídeo nas redes sociais para falar do assunto. “Em apenas 45 dias da inauguração quebraram traves, tabela de basquete, grade de proteção e ainda roubaram o portão de acesso. Por favor se você tiver qualquer pista, faça a denúncia no 153”, pediu o prefeito, que espera contar com apoio da população para tentar evitar esses atos de vandalismo na cidade.