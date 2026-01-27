Lance Livre 27-01-2026

Câmaras

Técnicas e

Grupos de

Trabalho

A Prefeitura de Suzano está representada nas Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) para o ano de 2026, reforçando sua participação ativa na construção de políticas públicas regionais integradas.



Definição

Em reunião realizada na sexta-feira (23), ficou definido que Suzano assume a coordenação da Câmara Técnica de Agricultura, com Gustavo Mattos da Silva, e da Câmara Técnica de Gestão Ambiental, coordenada por Solange Wuo.



Duas áreas

As duas áreas têm papel estratégico no desenvolvimento sustentável, no fortalecimento da produção rural e na preservação ambiental dos municípios consorciados.

Drenagem

Nos Grupos de Trabalho, Suzano participa da coordenação do Grupo de Trabalho de Drenagem, com o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira; do Grupo de Trabalho Jurídico, coordenado pelo secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Renato Ferraris; e do Grupo de Trabalho de Segurança Alimentar, sob coordenação do secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo. O município também integra o Grupo de Trabalho de Finanças, com o secretário municipal de Finanças, Itamar Viana, atuando como coordenador adjunto.



Núcleo técnico

As Câmaras Técnicas e os Grupos de Trabalho constituem o núcleo técnico-operacional do Condemat+, reunindo representantes dos municípios para debater, planejar e encaminhar ações conjuntas em diversas áreas da administração pública. A participação de Suzano reforça o compromisso do município com a cooperação regional e com a busca por soluções integradas para os desafios comuns da região.