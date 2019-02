Lance Livre 27-02-2019

Condemat

e chuvas

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) vai se reunir com o secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, para discutir ações ligadas ao combate às enchentes nos municípios da região.

18 de março

O encontro está agendado para dia 18 de março (segunda-feira), na sede do Condemat, em Mogi das Cruzes.

Prefeitos

Além dos prefeitos das onze cidades que fazem parte do Consórcio (Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano), os secretários municipais também estarão presentes na audiência.

Ações contra

enchentes

Além das ações contra as enchentes, serão discutidos na reunião temas relacionados e que auxiliam no combate aos alagamentos das cidades como o desassoreamento dos rios e operação das barragens da região.

Câmara técnica

A associação não possui uma câmara técnica especial para tratar especificamente de enchentes e que por essa razão, não há como precisar os atuais problemas que são causados pelas chuvas.

Bertaiolli

Com o objetivo de se aprofundar e esclarecer as dúvidas da proposta da Reforma da Previdência, o deputado federal Marco Bertaiolli participou de mais uma reunião com o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, na manhã de ontem, na sede do PSD Nacional, em Brasília.

Segunda audiência

Esta foi a segunda audiência do deputado Bertaiolli com o secretário especial Rogério Marinho. “Precisamos entender, debater, se aprofundar e discutir item a item desta reforma”, destacou o parlamentar.

14 de fevereiro

O primeiro encontro ocorreu em 14 de fevereiro, no gabinete do secretário. Pouco menos de uma semana depois, o presidente Jair Bolsonaro entregou pessoalmente o projeto da reforma ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia.