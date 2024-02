LANCE LIVRE 27-02-2024

Audiência pública de Planejamento e Finanças

A audiência pública da Secretaria de Planejamento e Finanças da Prefeitura de Suzano, referente ao terceiro quadrimestre do ano passado, será nesta terça-feira (27), às 17 horas, na Câmara de Suzano.



Perguntas

O internauta que desejar enviar perguntas aos representantes da Prefeitura pode acessar o link audienciasonline.camarasuzano.sp.gov.br.



As perguntas enviadas pelo site serão recebidas pelo presidente da Casa de Leis, Joaquim Rosa (PL), que fará a leitura após a prestação de contas.



Acompanhamento

As audiências públicas podem ser acompanhadas no Plenário da Casa de Leis, que fica na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista, ou de forma online, pelo canal “TV Câmara Suzano” no YouTube (www.youtube.com/c/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook: www.facebook.com/camarasuzano.



Voto feminino no Brasil

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos), lembrou que o dia 24 de fevereiro foi o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil. “Há 92 anos, as mulheres adquiriram o direito ao voto em nosso País, uma das nossas maiores conquistas: o direito de nós, mulheres brasileiras, votarmos e também decidirmos o rumo da nossa cidade, estado e do nosso País”, disse a prefeita, em postagem nas redes sociais.



Participação política

Segundo ela, a participação política é um direito básico de todas as pessoas, mas somente em 1932 esse direito foi concedido às mulheres.