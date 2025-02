LANCE LIVRE 27-02-2025

Saúde prestará contas na Câmara

A Secretaria de Saúde fará na Câmara de Suzano nesta quinta-feira (27), às 17 horas, a prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2024 numa audiência pública.







Perguntas

O internauta que desejar enviar perguntas aos representantes do Executivo pode acessar o link audienciasonline.camarasuzano.sp.gov.br, que já está disponível.





Presencial ou nas redes sociais

A população pode acompanhar a audiência no Plenário da Casa de Leis, que fica na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista, ou de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou ainda pela página da Casa de Leis no Facebook: www.facebook.com/camarasuzano.

Takayama acompanha delegação de Okinawa

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), acompanhou a visita da delegação da Biblioteca da Província de Okinawa em Suzano. O encontro aconteceu na Associação Okinawa de Suzano.





Presentes

Estavam presentes o diretor do projeto “Finding Okinawa Roots”, Hiroaki Hara, o servidor Celso Akihide Shiroma, o historiador professor Munehiro Machida e a pesquisadora brasileira Regina Yamada.





Objetivo

O objetivo do grupo é a coleta e catalogação de um acervo de material histórico que registre o início de entidades e associações okinawas no Brasil, fotografias históricas de entidades, diários de pessoas retratando a experiencia da imigração, entre outros tópicos.