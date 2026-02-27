Envie seu vídeo(11) 4745-6900
27/02/2026
Lance Livre

LANCE LIVRE 27-02-2026

27 fevereiro 2026 - 05h00Por editoracao

Terceiro episódio do ‘V de Verdade’ 
O eleitor do Alto Tietê já podem conferir o terceiro episódio da websérie “V de Verdade – Em terra de fatos, fake não tem vez”, produzida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Disponível nas redes sociais do TSE e no canal da Justiça Eleitoral no YouTube, o post desta quarta-feira (25) trata do “V de variedade”. 
 
Variedade
Neste episódio, é mostrado como a grande variedade de assuntos que estão disponíveis, sobretudo em ano de eleições, pode distrair o eleitor. É nesse ponto que mora o perigo, segundo o TSE. Quem dissemina fake news mistura, propositalmente, informações verdadeiras, falsas ou imprecisas.  
 
Postagem
A postagem explica como identificar casos de conteúdos mentirosos e traz dicas de como checar as informações ou verificar se a notícia vem de uma fonte confiável. 
 

Websérie 
A série reúne seis vídeos, que orientam e alertam o público sobre o fenômeno da desinformação, ajudando as eleitoras e os eleitores a identificarem e questionarem conteúdos potencialmente falsos.
 
 
Cinco conceitos 
A websérie é baseada em cinco conceitos, desenvolvidos a partir dos chamados “5 Vs da Desinformação”: volume de informação; variedade de temas; velocidade de propagação; viralidade dos conteúdos; e verossimilhança. 
 
Episódios  semanais 
Os vídeos da websérie “V de Verdade – Em terra de fatos, fake não tem vez” são publicados às quartas-feiras, nas redes sociais do TSE e no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. 
 
Emissoras 
O material também é disponibilizado para as emissoras de televisão e para os parceiros institucionais. 