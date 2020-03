Lance Livre 27-03-2020

Prefeitura e

Câmara se unem

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), recebeu ontem no Paço Municipal, o presidente da Câmara, vereador Joaquim Antônio da Rosa Neto (PL), para tratar das ações de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19).

Compromisso

Na oportunidade, o parlamentar reforçou o compromisso do Poder Legislativo com as ações do Executivo na prevenção contra a proliferação da doença.

Agradecimento

“Quero agradecer o trabalho dos vereadores, principalmente por todo apoio e dedicação à cidade e aos suzanenses. Muito obrigado a cada um pela disposição e pelo comprometimento. Vamos juntos nessa luta contra o novo coronavírus”, concluiu Ashiuchi.

Parlamento

paulista

Apesar das sessões ordinárias presenciais estarem suspensas desde segunda-feira (23), a Assembleia Legislativa de São Paulo não fechará suas portas durante o estado de calamidade decretado pelo governador João Doria (PSDB).

Continuidade

Para dar continuidade às atividades parlamentares, a Casa adotou o Parlamento Virtual, um sistema de sessões virtuais onde os 94 deputados podem se reunir, debater e votar os projetos necessários para o Estado enfrentar a pandemia do coronavírus.

Cauê Macris

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Cauê Macris, vai coordenar as sessões do Plenário, enquanto os outros 93 deputados que compõem o Legislativo paulista vão votar e debater as proposições de maneira remota a partir de videoconferências. O processo de cumprimento do regimento interno da Casa permanece inalterado durante o período.

Reunião virtual

A primeira reunião virtual ocorreu esta semana, com realização do Colégio de líderes. Também acontece a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, quando os deputados analisarão os decretos de calamidade pública dos municípios paulistas.