LANCE LIVRE 27-03-2025

ICMS

Os 645 municípios paulistas - incluindo os dez do Alto Tietê - receberam o maior repasse de ICMS de março na terça-feira (25). O valor é expressivo, R$ 1,62 bilhão, arrecadados entre os dias 17 e 21 de março.



Desconto do Fundo

Esse montante já considera o desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).



Fazenda

De acordo com a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), as administrações municipais já receberam neste mês mais de R$ 2,96 bilhões com três repasses de ICMS.



Josias Mineiro

O vereador Josias Ferreira da Silva (PCdoB), o Josias Mineiro, esteve na Câmara de Mogi das Cruzes para visitar o parlamentar Rodrigo Romão (PCdoB).



Sessão

O vereador suzanense participou da sessão ordinária do Legislativo mogiano, em que foi aprovada uma moção de aplausos, de autoria de Romão, em homenagem ao aniversário de 103 anos do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). "A moção foi muito importante para homenagear um partido com tanta história e luta em defesa da democracia e do Brasil. Um partido de figuras históricas e conquistas gigantes para o nosso país. Que venham muitos mais anos para o combativo PCdoB".



Fundação

De acordo com o parlamentar, o partido foi fundado no Rio de Janeiro em 25 de março de 1922 e reorganizado como PCdoB em 1962, em São Paulo. É hoje o partido em atividade mais antigo do Brasil, lembrou o vereador.